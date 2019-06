Il presidente Bonaccini inaugura una serra ultratecnologica da 5mila metri quadrati

Più lavoro e un fisco formato “light” a vantaggio delle aziende per dare una spinta alla crescita economica nelle zone appenniniche. Senza dimenticare il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici – da quelli socio-sanitari, alla diffusione della banda ultra, alla viabilità - per contrastare lo spopolamento delle aree interne e combattere il dissesto idrogeologico del territorio.

Sono alcuni dei temi che sono stati affrontati dal presidente del Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della visita lunedì in alcune località dell’Appennino ravennate e in Alta Valmarecchia, nel riminese. Nuova tappa di un tour che nelle scorse settimane ha già toccato le aree interne delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme i Comuni del ravennate in cui si è recato in mattinata Bonaccini. Il primo appuntamento è stato a Brisighella, presso l’azienda Dalmonte Vivai, per l’inaugurazione di una serra ultratecnologica di quasi 5mila metri quadrati realizzata anche grazie a un contributo del Piano di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna, per i progetti di filiera sul vivaismo frutti-vivicolo sostenibile. Insieme a lui, tra gli altri, la consigliera regionale Manuela Rontini, il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e quello di Faenza Giovanni Malpezzi. A fine mattinata un incontro istituzionale presso la Rocca di Riolo Terme, alla presenza di amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Il tour prosegue nel pomeriggio in Alta Val Marecchia, con visite ad alcune importanti aziende del territorio.