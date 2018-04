Il primo Master in 'Intercultura, teorie e prassi degli interventi socio-educativi per i migranti'

Al via la prima edizione del Master di primo livello in “Intercultura, teorie e prassi degli interventi socio- educativi per i migranti” organizzato da Faventia Sales, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e l’Azienda per i servizi alla persona della Romagna Faentina, su proposta dell’Istituto Superiore Universitario di Scienze psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo”, affiliato alla Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

“Il Master si propone di preparare un professionista polivalente nonché un mediatore culturale che sia in grado di operare e di svolgere ruoli di responsabilità nei servizi socio-educativi - ha spiegato Nicolò Pisanu, presidente dell'Istituto universitario Progetto Uomo - di intervenire in organizzazioni pubbliche o private, nella gestione e coordinamento della complessa articolazione di pratiche e politiche destinate all'inclusione di migranti e richiedenti asilo, a vantaggio delle comunità locali”. L’obiettivo è di creare un profilo professionale adeguato a un settore che esige capacità di analisi dei contesti in cui si attuano le iniziative a sostegno del territorio e di una efficace ed effettiva integrazione dei migranti. In particolare laddove occorre stimolare e integrare tra loro capacità di comprensione di realtà composite ed eterogenee, continua attenzione per la connessione tra dinamiche locali e processi globali, attitudine alla progettazione e co-progettazione.

Un’opportunità per Faenza nata dalla volontà del Presidente dell’Asp Massimo Caroli e dell’Assessore Andrea Luccaroni, che hanno visto in questo Master “una occasione per migliorare la qualità e la professionalità dei servizi di accoglienza della nostra comunità e in tutta la Romagna”. Un’iniziativa che risponde inoltre “alla necessità di interagire tra individui - come sottolineato da Monsignor Mario Toso, Vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana - per poter formare una società armoniosa”. “Faventia Sales ha accolto con piacere questa opportunità - ha aggiunto Andrea Fabbri, presidente di Faventia Sales - in primo luogo perché, grazie anche al sostegno del Vescovo Mons. Toso, che ne è stato Rettore, portiamo a Faenza una realtà universitaria privata e proprio l’Università Pontificia Salesiana, che contribuisce ad arricchire la realtà formativa del complesso e a potenziare sempre più l’uso delle strutture. In segondo luogo per la scelta del tipo di Master, innovativo e coraggioso nella proposta didattica, ma di grande importanza strategica in linea con la mission di Faventia Sales, di educazione, integrazione e di attenzione al dialogo. Se vogliamo più sicurezza dobbiamo partire dalla costruzione del senso di cittadinanza e dunque da un coinvolgimento attivo degli ultimi, che vada oltre la mera accoglienza”.

Possono iscriversi cittadini italiani e non italiani con una buona preparazione di base e/o esperienza sul campo, provenienti dai corsi di laurea in Scienze dell’educazione o della formazione, oppure coloro che hanno un percorso universitario caratterizzato da studi nelle discipline pedagogiche, psicologiche, antropologiche, sociologiche, del servizio sociale, filosofiche e giuridiche. Il Master è inoltre idoneo per l’aggiornamento dei docenti. Il corso si terrà nell’anno accademico 2018-2019 e verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti. L’attività formativa spazia dai temi culturali a quelli normativi, fino alle questioni gestionali e socio-assistenziali; comprende inoltre un tirocinio supervisionato. Si prevede l’acquisizione di 60 crediti complessivi e la possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti in altre esperienze, con frequenza alle lezioni obbligatoria per il conseguimento del titolo o degli attestati (2/3 delle presenze, tranne in caso di piano studi personalizzato concordato con la presidenza). Le lezioni si svolgeranno il giovedì e venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 18 (è prevista la pausa pranzo).