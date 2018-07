Il primo panettone dell'anno si gusta in riva al mare

Questo caldo vi mette nostalgia dell'inverno? Niente paura: avete l'occasione per fare un salto in avanti e immaginarvi sotto a un plaid davanti a una tazza di cioccolata calda. Deco Industrie, realtà romagnola produttrice di dolci da ricorrenza, offrirà infatti ai turisti di Borgo Marina a Cervia i primi assaggi del panettone prodotto in questi giorni nella propria sede di San Michele. Il panettone sarà offerto mercoledì 1 agosto dalle 20.00 in poi all’Osteria La Ciurma di Paola di viale Nazario Sauro, dove sarà allestito il banchetto.