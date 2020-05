Il prodotto anti-zanzare si ritira in stile 'drive-through' dalla propria auto

Tutti gli anni, dal periodo primaverile, si inizia a parlare di zanzare e di come difenderci dalle loro punture. Il 2020 purtroppo è stato segnato dall'emergenza sanitaria rappresentata dalla pandemia da virus Covid-19. Ma la lotta alla zanzara non si ferma, sarebbe infatti un errore tralasciare le buone prassi proprio quest'anno in cui molte persone sono a casa nel rispetto delle disposizioni di Governo e Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come negli anni passati il programma di lotta alle zanzare a Faenza prevede, a partire da maggio fino a fine ottobre, lo svolgimento di trattamenti larvicidi delle caditoie stradali e lungo i canali effettuati dagli enti pubblici, e dei tombini siti nelle aree private a cura dei cittadini. Un campione del prodotto larvicida potrà essere ritirato da quest'ultimi, in stile drive-through attraverso il finestrino abbassato della propria auto, nel parcheggio di fronte al Pala Cattani nella sola giornata di venerdì 22 maggio dalle ore 9 fino alle ore 11 o fino a esaurimento del quantitativo disponibile.