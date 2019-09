Il progetto "Anziani Badanti Comunità" per un welfare di prossimità

Il progetto partecipativo "L'A.B.C. del vivere solidale: Anziani Badanti Comunità per un welfare di prossimità", realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 15/2018, ha rappresentato un'opportunità di approfodimento e di conoscenza di un fenomeno, come quello dell'assistenza domiciliare agli anziani, che assume particolare rilevanza per il territorio cervese.

Il percorso partecipativo, condotto con la collaborazione della Cooperativa sociale RicercAzione, si è sviluppato da gennaio a giugno 2019 e si è inserito attivamente nel contesto delle politiche di welfare già intraprese dal Comune di Cervia. Le attività realizzate, articolate in più fasi che hanno visto la partecipazione attiva dei vari stakeholders, si sono svolte con una serie di incontri tenutisi con il personale del Comune e del mondo del terzo settore coinvolti, con le assistenti familiari e le famiglie di anziani che ricevono assistenza domiciliare. Si è riusciti così a delineare il tema da più punti di vista, fornendo un quadro completo della situazione, individuando le criticità presenti ma sopratutto le proposte di miglioramento, emerse direttamente dai soggetti coinvolti in risposta a bisogni specifici.

La messa in scena in due giornate dello spettacolo teatrale "Prima o poi...si invecchia", realizzato con la collaborazione della compagnia teatrale Theatro, è stato l'evento finale a chiusura del percorso. Le osservazioni e proposte raccolte sono state così formalizzate nel Documento di proposta partecipata, approvato dall'Amministrazione, che rappresenta lo strumento per orientare il processo decisionale e di programmazione del DUP in tema di Politiche di Welfare.