Il progetto di Hera per la digitalizzazione premia 4 scuole ravennati

Sono state premiate in questi giorni nel ravennate, con 2.500 euro ognuna, quattro scuole nell’ambito del progetto Digi e lode promosso da Hera: la

scuola primaria Angelo Torchi di Massa Lombarda, e le primarie Rodari, Camerani e Mordani di Ravenna. E’ stata stilata, infatti, la classifica delle 20 scuole vincitrici nel primo quadrimestre dall’avvio del progetto, che si sono aggiudicate complessivamente 50.000 euro dei 100.000 in palio nel corso dell’intero anno scolastico 2017/2018. La serie di premiazioni si è conclusa venerdì mattina nella sede primaria Camerani dove la Dirigente Scolastica Carla Solaini, insieme ai docenti e agli alunni dell’istituto, hanno festeggiato la consegna dell’assegno da parte di Cristian Fabbri, Amministratore Delegato Hera Comm. Le somme vinte dalle scuole ravennati verranno utilizzate per realizzare progetti digitali.

Digi e Lode è il progetto di Hera per la digitalizzazione delle scuole. Grazie alla collaborazione delle famiglie e dei cittadini sono state oltre 500 le scuole a cui sono stati associati comportamenti digitali, una sinergia tra più soggetti che ha portato a un risultato importante. In palio ulteriori 50.000 euro nel secondo quadrimestre.