Il pubblico "saluta" gli scavi archeologici di Zagonara prima della chiusura dei lavori

Mercoledì si è svolto un nuovo open day agli scavi archeologici del castello di Zagonara: è stata l’ultima possibilità per il pubblico di ammirare i numerosi reperti prima della chiusura definitiva dei lavori prevista per venerdì 21 settembre. Durante l’iniziativa, gli archeologi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna hanno illustrato i risultati raggiunti in quest’ultima fase di campagna di scavo, guidandoli alla scoperta dei tre settori investigati.