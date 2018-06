"Il racconto in 10 righe", concorso di scrittura ispirato a Frankenstein Junior

C’è tempo fino a sabato 30 giugno per partecipare al concorso di scrittura "Il racconto in 10 righe", indetto dalla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo e ispirato alla celebre frase del film Frankenstein Junior di Mel Brooks "Si può fare!". Il concorso, giunto alla diciannovesima edizione, è rivolto ai residenti in Emilia-Romagna senza limiti di età. L'ironica genialità degli emiliano-romagnoli dovrà essere narrata in dieci righe (massimo 910 battute spazi inclusi in Times New Roman corpo 12), dove potrà trovare spazio il racconto di un'idea, un'illuminazione, uno squarcio di luce nel buio. Ogni autore può presentare un solo elaborato, che dovrà essere inedito, originale e in lingua italiana, mai presentato ad altri concorsi

I racconti saranno valutati da una giuria composta da figure che a vario titolo hanno a che fare con il tema della parola scritta. Accanto alla presidente Martina Elisa Piacente, dell’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune di Bagnacavallo, ci sono Francesca Benini, sempre del Comune di Bagnacavallo, lo scrittore Antonio Bendini, la bibliotecaria Sonia Casotti, la libraia Simona Minzoni, l’editore Paolo Giannessi e la lettrice Ylenia Greco. Il concorso è articolato su due sezioni di autori: Adulti (a partire dai 15 anni) e Under 14, che potranno partecipare singolarmente o come classe scolastica o gruppo. Saranno premiati con libri i primi tre classificati della sezione Adulti e il primo classificato della sezione Under 14. La premiazione avverrà lunedì 9 luglio alle 21.30 durante l'ultima serata della rassegna estiva Bibliocaffè, presso la biblioteca Taroni di Bagnacavallo. L'edizione dello scorso anno è stata vinta da Roberto Sabatini di Ravenna per la categoria Adulti e Nicole Capra di Bagnacavallo per la categoria Under 14. Il regolamento e il modulo di partecipazione sono disponibili presso la biblioteca Taroni, in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo e sono scaricabili dal sito del Comune, www.comune.bagnacavallo.ra.it.