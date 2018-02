Il Ravenna Festival si avvicina: abbonamenti e carnet per gli spettacoli

Sette gli spettacoli in abbonamento per quest’edizione di Ravenna Festival, con sei concerti (e cinque grandi direttori sul podio) più il musical firmato Cole Porter, mentre i Carnet Open regalano l’opportunità di scegliere da quattro a otto eventi in programma quest’estate fra il 1 giugno e il 22 luglio. L’appuntamento è sempre alla biglietteria del Teatro Alighieri giovedì 8 febbraio: a partire da quella data sarà possibile acquistare i nuovo abbonamenti, mentre chi aveva sottoscritto un Carnet Open nel 2017 potrà acquistare quello 2018 in prevendita (i nuovi carnet saranno invece disponibili da giovedì 8 marzo).

La sottoscrizione dell’abbonamento a Ravenna Festival 2018 (da 85 a 545 euro a seconda del settore) offre la possibilità di assistere ad alcuni dei più importanti appuntamenti del programma estivo: "Kiss Me, Kate" creato da uno dei grandi del musical americano (7 e 9 giugno), ma anche la sinfonica con Valery Gergiev (8 giugno), l’inglese Wayne Marshall (4 giugno), gli statunitensi Dennis Russell Davies e James Conlon (rispettivamente 16 giugno e 7 luglio) e naturalmente Riccardo Muti per l’appuntamento "Le Vie dell’Amicizia" il 3 luglio. Sempre diretto da Muti il "Macbeth" in forma di concerto, con l’Orchestra del Maggio Fiorentino e un cast vocale di grande calibro, il 15 luglio. Sul palco anche l’Orchestra di San Pietroburgo - con Gergiev - e l’Orchestra Nazionale Rai - con Conlon - oltre all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini protagonista degli altri tre appuntamenti. A chi sottoscrive l’abbonamento è garantito, oltre a un risparmio, lo stesso posto per tutti gli spettacoli e può rinnovarlo in prevendita l’anno successivo. Il Carnet Open - disponibile per 4, 6 o 8 spettacoli e assicurando una riduzione rispettivamente del 10, 15 o 20 per cento sul prezzo dei biglietti - consente invece di scegliere liberamente fra i numerosi eventi del programma (esclusi “Roberto Bolle and Friends” e il “Concerto Trekking”), per un posto in qualsiasi settore, anche diverso per i diversi spettacoli. Da giovedì 8 febbraio sarà possibile l’acquisto solo per chi è già stato titolare di carnet nel 2017, per tutti gli altri la vendita partirà dall’8 marzo assieme alle prevendite dei singoli spettacoli.