Il recupero dell'ex zuccherificio e il nuovo museo 'Classis' protagonisti su Rai3

Sabato 10 novembre alle 11.30, su Rai 3, il nuovo museo "Classis Ravenna", che aprirà ufficialmente le porte al pubblico il 1 dicembre, sarà protagonista della trasmissione Tgr Officina Italia, che racconta le tante eccellenze del nostro paese.

Nel corso della puntata, incentrata sul tema del recupero degli edifici urbani, verrà raccontato come l'ex Zuccherificio di Classe, risalente ai primi del '900 e per decenni luogo di lavoro di centinaia di operai che trasformavano tonnellate di barbabietole in montagne di zucchero, è stato riconvertito in un Museo che ospiterà oltre 600 reperti, perno della narrazione di un periodo storico che va dall'epoca preromana all'anno Mille. Grazie al racconto dell'architetto Franco Stringa e alla spiegazione del progetto museale esposto dal Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli, si potrà comprendere che Classis Ravenna rappresenta, a livello nazionale, uno tra i più importanti interventi di recupero di archeologia industriale volto alla realizzazione di un contenitore culturale.