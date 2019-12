Il regalo di Natale di un ristoratore: aiuta i poveri a pagare affitti e bollette

"Chi crede che il famigerato reddito di cittadinanza possa aver risollevato gli Italiani da una crisi che da tempo investe il nostro paese non ha fatto bene i conti. Ad oggi infatti, nonostante l'introduzione di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari più bassi, sono ancora tanti gli Italiani che si ritrovano sotto la soglia di povertà e soprattutto senza un tetto, un posto di lavoro o una prospettiva di vita dignitosa".

A parlare è la sezione ravennate dell'associazione 'Solidarietà Nazionale': "Mentre evidentemente lo stato di indigenza in cui versano ancora tantissimi italiani pare sfuggire a molti, lo stesso non si può dire per un noto ristoratore faentino che, con l'ausilio della parrocchia di Pieve Ponte, ha effettuato una cospicua donazione all'associazione Solidarietà Nazionale della provincia di Ravenna attraverso la quale sostenere economicamente i concittadini più bisognosi. E così, anche in vista delle imminenti festività natalizie, alcune famiglie faentine e del ravennate potranno godere di un sorriso e di un attimo di respiro grazie alla donazione di euro mille con la quale sono stati saldati canoni d'affitto arretrati, bollette e spese varie per generi di prima necessità. L'associazione Solidarietà Nazionale, assieme alle tante famiglie aiutate, ringrazia pubblicamente di cuore chi continua ad aiutare nell'anonimato i propri concittadini mettendosi in gioco e rimboccandosi le maniche affinché nessun Italiano resti solo".