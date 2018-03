Il reperto archeologico lascia il museo: "Un tesoro da trattare con grande cura"

Il Museo Didattico del territorio di San Pietro in Campiano rappresenta una grande ricchezza per la comunità locale e non solo. "Diverse generazioni si sono succedute nella creazione e poi nella crescita e nel mantenimento di questo museo, che contiene reperti archeologici ed etnografici dalla preistoria al Medioevo, rinvenuti nelle campagne limitrofe - spiega il capogruppo di Sinistra per Ravenna Michele Distaso - Questi reperti sono stati trovati, raccolti e conservati dagli insegnanti, dai cittadini e dagli alunni della scuola elementare di San Pietro in Campiano fin dagli anni ‘50. Accanto al Museo c’è un’aula didattica dove gli alunni di tutte le scuole del Comune possono eseguire laboratori di attività manipolative come la stampa su tela, la costruzione di giochi antichi o la realizzazione di formati di pane tradizionale. Sono 5000 gli alunni che ogni anno partecipano a questi laboratori".

"Nei prossimi giorni dal Museo verrà prelevato il pezzo più pregiato dell’intera raccolta, un elmo di Negau di epoca etrusca trovato dai bambini del luogo decenni or sono, per trasferirlo al Museo d’Arte della città di Ravenna - spiega il consigliere di maggioranza, che a tal proposito ha presentato un question time in consiglio - Con quali modalità e tempi è stato avvertito l'Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli? É prevista una copia dell’elmo che possa in qualche modo rimpiazzare quella trasferita? È possibile coinvolgere gli alunni della scuola alla cessione dell’opera, magari assistendo o collaborando al trasferimento?".