Il ricavato dei garofani del 1 maggio donato all'associazione femminile

In occasione della Festa dei Lavoratori, anche quest’anno il Partito Democratico è sceso nelle piazze per distribuire il fiore simbolo del 1 maggio, il garofano rosso. I circoli di Alfonsine Sinistra-Senio (in piazza Gramsci) e Centro-Storico (in piazza Monti) sono rimasti aperti grazie all’aiuto dei militanti, mentre alcuni volontari hanno distribuito il garofano nelle case del paese.

"Il 1 maggio è un momento di festa importante soprattutto per ricordare la lotta dei lavoratori di tutto il mondo - sottolinea Stefano Folicaldi, segretario comunale Pd Alfonsine - per affermare i propri diritti e per migliorare la propria condizione. Questa data rappresenta la conquista da parte della classe operaia del diritto a un orario giornaliero fissato a otto ore. Si tratta quindi di un simbolo il cui significato va al di là della politica e della battaglia fra i singoli partiti. La grande partecipazione alla distribuzione dei garofani e la generosità dei nostri concittadini ci ha permesso di ottenere un ricavato di 1.000 euro, somma che sarà donata all’Associazione INcontTRAdonne di Alfonsine".