Il ricavato della cena di Natale donato al reparto di Pediatria dell'ospedale

Generosa donazione all’Unità operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale di Ravenna da parte dei dipendenti di Ravenna Farmacie, che hanno deciso di destinare al reparto il ricavato della cena aziendale dello scorso Natale. La somma verrà utilizzata per acquistare attrezzature e beni sanitari.

Alla consegna erano presenti in rappresentanza dello staff di Ravenna Farmacie i colleghi Abed Khatam, Thea Errici e Martino Canestrari. Per l’Associazione Il Mosaico-Amici dei bambini malati sono intervenuti Giorgio Sansone di Campobianco e Paola Romagnoli Santini. Il Direttore del reparto Federico Marchetti ha calorosamente ringraziato per la generosità dimostrata, a nome del personale della Pediatria e della Direzione dell’Ausl della Romagna.