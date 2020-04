Il ristorante dona uova di Pasqua ai bimbi di pediatria e delle case famiglia

Fin dal mese di marzo i volontari di Enpa Ravenna avevano provveduto a commissionare le uova di Pasqua distribuite allo scopo di reperire fondi da utilizzare per le cure e il mantenimento degli animali, così come tutti gli anni. "Prima della chiusura del traffico urbano, la nostra volontaria Monica si era prodigata ad assegnare la metà delle uova - spiegano dall'ente di protezione animali - Con l'interdizione totale del traffico, però, ci siamo trovati in difficoltà dato che i canali di distribuzione erano compromessi: si pensi solo ai due tavoli di propaganda presso il centro cittadino. A questo punto sono giunti in nostro soccorso Elena e Davide, titolari del ristorante "Il Portolano", che si sono offerti di acquistare le uova "bloccate". Con una nobile iniziativa i titolari hanno donato le uova in questione alla Caritas per i senzatetto, a Linea Rosa per i bimbi di una casa famiglia, alla Comunità Giovanni XXIII, al Centro minori Arcobaleno, alla Mensa dei poveri di Don Ugo e alla pediatria dell'ospedale di Ravenna. Ringraziamo il ristorante e quanti con il loro contributo hanno deciso di prendere una delle nostre uova in occasione della prossima Pasqua".

