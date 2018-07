Il "Rossini Summer Fest" debutta tra gli applausi con il concerto dell'orchestra Corelli

Serata magica quella che ha inaugurato lunedì la kermesse estiva dedicata da LaCorelli e dal Comune di Lugo alla figura di Gioachino Rossini, in occasione del 150esimo anniversario della sua morte. Nella cornice degli antichi Chiostri della Chiesa del Carmine è andato in scena un concerto a cui ha preso parte un pubblico attento, che ha salutato tra gli applausi bravura e virtuosismi dell'Orchestra Corelli e dei due artisti ospiti della serata: il primo clarinetto del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni e il brillante tenore Francesco Tuppo.

Il programma del concerto, ricercatissimo e a tratti “acrobatico”, ha visto l'Orchestra Corelli esibirsi con compattezza ed espressività nelle Ouverture da “La Scala di Seta” e dal “Signor Bruschino”, sotto la guida attenta di Daniele Rossi, già Direttore ospite di tante produzioni di successo per LaCorelli. Pieni consensi anche per il tenore Francesco Tuppo, classe '86, già protagonista del trionfale “Barbiere di Siviglia” andato in scena a Lugo la primavera scorsa. Esplosione di entusiasmo, infine, per l'ospite speciale della serata, il clarinettista Fabrizio Meloni, interprete eccelso che ha saputo regalare al pubblico del “Rossini Summer Fest” un'esecuzione magistrale delle “Variazioni di clarinetto” e “Introduzione, tema e variazioni per clarinetto”, in cui hanno risaltato il timbro limpido, la gamma ampissima di colori e la qualità dello staccato, fluido e brillante.

Un ottimo inizio per un Festival che promette di regalare una settimana densa di emozioni a Lugo e dintorni, fino all'evento clou del 5 agosto, quando lo storico monumento a Francesco Baracca farà da scenario alla messa in scena della “Cambiale di Matrimonio”, opera buffa di Rossini affidata alla bacchetta di Jacopo Rivani.