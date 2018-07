Il rosso invade la città: ecco la t-shirt della Maratona di Ravenna città d'arte 2018

Il rosso, simbolo della passione e del calore, componente essenziale, insieme ai celebri leoni ad alla tonalità giallo oro, dello stemma della città di Ravenna. E' questo questo il colore della t-shirt running ufficiale della "Maratona di Ravenna Città d’Arte" 2018, che si distinguerà per le sue caratteristiche tecniche che la renderanno all’altezza dell'evento in programma il prossimo 11 novembre con partenza da Via di Roma, nel cuore di Ravenna.

Si tratterà di una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il polyestere sportivo che la renderà al tempo stesso confortevole e morbida al tatto. La tecnologia utilizzata da Joma per confezionare la maglia è la mesh, che conferisce al tessuto un’ottima traspirabilità e una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, di tipo asciutto, tutti dettagli tecnici che sono stati studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort dei runner.

Altre caratteristiche della t-shirt saranno il logo frontale che richiamerà il traguardo della 20esima edizione raggiunto dalla manifestazione e la bellezza dei mosaici bizantini, oltre al logo Joma in evidenza. Un altro dettaglio estetico sarà infine il tricolore posizionato sulla manica a evidenziare che anche nel 2018, come già accaduto per ben tre volte negli ultimi quattro anni, la Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà valida per l’assegnazione del Campionato Italiano assoluto 2018 di Maratona.

"Siamo contenti – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – di poter presentare ufficialmente un prodotto all’avanguardia sia nei suoi aspetti tecnici che estetici. La conferma della collaborazione con Joma ha portato a confezionare una t-shirt bella e di impatto, che rappresenterà Ravenna in ambito internazionale nel migliore dei modi. La scelta del rosso nasce anche dal desiderio di celebrare degnamente il traguardo delle venti edizioni di questo evento con un colore che appartiene alla nostra città e che da sempre figura non solo nello stemma comunale ma anche, abbinato al giallo, sulle divise delle principali società sportive del territorio".

"È con vera gioia – afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – che partecipo alla presentazione della maglietta simbolo della Maratona di Ravenna, rossa e giallo/oro, una festa per gli occhi e per il cuore, in grado di trasmettere entusiasmo e sprint per la corsa più attesa dell’anno. Non vedo l’ora di indossarla e di vedere la città percorsa dai colori propri del suo stemma".