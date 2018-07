Il Rotary e-Club Romagna incontra il Rotary International a Zurigo

Nei giorni scorsi, il Segretario del Rotary eClub Romagna Tiziana Casadio e il nuovo socio Maily Anna Maria Nguyen hanno incontrato il manager Marco Nicosia e i funzionari di Rotary International Europa/Africa a Zurigo con l’obiettivo di approfondire il tema dello sviluppo degli e-Club in Europa e nel mondo. Nella città svizzera, il manager Marco Nicosia ha spiegato che "l’Ufficio Europa/Africa del Rotary International a Zurigo rappresenta il secondo degli otto uffici rotariani ufficiali nel mondo per data di fondazione. L’ufficio ha aperto le sue porte nel 1925 con due dipendenti per supportare 30 club. Sin dall'inizio i dipendenti hanno contribuito alla rapida espansione del Rotary in Europa negli anni '20 e '30. Oggi, l'ufficio a Zurigo è il più grande regionale a supporto di un quarto del Rotary mondo".

La visita è stata un momento importante di conoscenza per la crescita del Rotary eClub Romagna, realtà nata nel 2016 grazie al supporto del Governatore del Distretto 2072 a.r. 2015-2016, Paolo Pasini, e al contributo del suo assistente Aida Morelli. Nell’ ultimo incontro conviviale a Cesenatico del Rotary eClub Romagna, alla presenza di oltre 40 partecipanti, è avvenuto il passaggio di consegna per la carica di Presidente da Paolo Gambi a Tommaso Pirini, che sarà affiancato dal Consiglio direttivo composto da: Paolo Gambi Past President, Lucio Berardi Vicepresidente, Davide Dusi Segretario, Daniele Tassinari Prefetto, Luigi Branchini Tesoriere, Marco Zinzani Consigliere, Tiziana Casadio Consigliere e Presidente Incoming ar 2019-2020. Durante la serata si è svolta la cerimonia di spillatura che ha sancito l’ingresso dei nuovi soci: Alessandro De Vita, Maily Anna Maria Nguyen ed Elena Simoni. Tommaso Pirini ha concluso l’evento affermando che “Gli e-Club del Rotary, dove “e” sta per elettronico, sono un modo nuovo di “fare” Rotary con riunioni effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, rivolto in particolare a chi, per motivi vari, ha difficoltà a partecipare, con assiduità, di persona alle riunioni".