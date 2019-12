Il Rotary eClub Romagna porta l'acqua potabile tra i poveri dell'Argentina

Nell’ultima conviviale del Rotary eClub Romagna, un momento di confronto dei soci con il governatore per l’Emilia-Romagna e San Marino (Distretto 2072) Angelo Oreste Andrisano ha presentato le attività realizzate e il programma nell’annualità 2019-2020.

Si è fatto il punto sui progetti service partiti di recente del Rotary eClub Romagna. La presidente Tiziana Casadio, è stata in Argentina per incontrare, assieme ai rappresentanti di Funima International Onlus, Rotary Club Tartagal e Rotary eClub Luis de Laurente di Buenos Aires, ong locali, fondazioni e organi istituzionali con l’obiettivo di avviare fasi di confronto, scambiare informazioni. Momento centrale, la presentazione del progetto volto a fornire acqua potabile alla comunità, rispondere alla necessità di migliorare la qualità e la quantità di acqua, contribuire a migliorare l’igiene, evitare problemi di salute, sradicare la mortalità infantile e la denutrizione che deriva della mancanza di acqua.

In particolare è stato dato il via al progetto di service Global Grant del Rotary eClub Romagna relativo alla realizzazione di una struttura di raccolta di acqua piovana nella comunità di El Pelicano, situata nella regione di Santa Victoria Este, Provincia di Salta, Argentina. Il progetto sarà seguito dalla Funima International, organizzazione umanitaria nata in Italia nel 2005 per realizzare progetti di solidarietà nel mondo e iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le tematiche dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione, in rete con altre organizzazioni che hanno la stessa natura, imprese, organismi istituzionali e governativi. America Latina e Italia sono i principali territori dove sono stati portati a termine diversi progetti. È presente in Argentina dal 2005 con interventi nelle province di Catamarca, Cordoba, Salta e Jujuy.

“Per me essere rotariana significa essere a disposizione di chi ha bisogno di aiuto, significa “Fare” quindi ho cercato con tutto il mio cuore di mettere in pratica il mio “sentire”, ha detto Tiziana Casadio, presidente EClub Romagna. Così è iniziato il grande e ambizioso programma per l’eClub Romagna Si è dato avvio anche al progetto pilota “Gioco e Imparo” Life-Skills - competenze per la vita nelle scuole elementari di San Marino (grazie al supporto della socia dell’eClub Silvia Gennari che risiede a San Marino ed è membro della Commissione Progetti guidata da Alessandro De Vita) e Massa Lombarda con l’obiettivo di sollecitare alcune riflessioni per avviare dei percorsi didattici diversi impostati sulle competenze trasversali o per meglio dire competenze per la vita. Se da una parte l’innovazione tecnologica crea nuove opportunità di business e richiede alle imprese di aggiornare i modelli organizzativi e quindi di intervenire sulle performance del personale, le competenze soft o per meglio dire competenze di vita (valori, creatività, empatia, leadership, teamworking, problem solving, comunicazione) giocano un ruolo fondamentale per accompagnare il cambiamento e mettere a frutto il potenziale offerto dall’interazione tra nuove tecnologie, processi produttivi e ruoli aziendali sempre più in trasformazione.

Cosa significa prepararsi al futuro? Per Maily Anna Maria Nguyen, presidente della Commissione Internazionalizzazione e PR (Responsabile del Desk Vietnam di Unioncamere Emilia-Romagna ed esperta di internazionalizzazione di impresa e Società 5.0), “ogni giorno possiamo constatare come la tecnologia stia avanzando. Siamo coinvolti nella quarta rivoluzione Industriale che porterà a una maggiore digitalizzazione e automatizzazione della società. Sono trascorsi meno di 10 anni dalla comparsa del termine Industria 4.0, ma già qualcuno parla di Industria 5.0. che si concentrerà sul ritorno delle mani e delle menti umane nel contesto industriale e sociale. Questa - sottolinea Nguyen – è la rivoluzione in cui uomo e macchina si riconciliano e trovano il modo di lavorare insieme per migliorare i mezzi e l’efficienza. I bambini apprendono e modellano il proprio comportamento osservando persone che ammirano, come i genitori, gli insegnanti, le persone che incontrano. Quindi il nostro ruolo etico nella società è di estrema importanza. Partiamo da noi. Per avere una società più felice. E’ solo raggiungendo la felicità della persona che possiamo auspicare una crescita economica sostenibile e duratura”.

Il Rotary eClub Romagna ha aperto una raccolta fondi per le iniziative in programma per la primavera 2020 volte al sostegno al progetto in corso alla comunità La Magdalena” di origine wichi a Santa Victoria Este – Salta – Argentina e a Go For Life, associazione pazienti ginecologia oncologica che ha sede all’interno dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Qui l’obiettivo di finanziare un professionista dedicato alla gestione delle problematiche sessuologiche per le pazienti oncologiche ginecologiche seguite presso SSD di oncologia ginecologica del Policlinico Sant’Orsola Malpighi. Sabato 28 marzo 2020 si svolgerà una raccolta fondi con gara al Golf Club Le Fonti (Castel San Pietro).