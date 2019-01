Il Sigep compie 40 anni: al salone mondiale del food service anche aziende ravennati

40 anni all’insegna del dolciario artigianale, 40 anni di fiere che hanno accompagnato lo sviluppo del business di tutta la filiera. Il quarantesimo anniversario che il Sigep di Italian Exhibition Group (IEG) festeggerà al quartiere fieristico di Rimini dal 19 al 23 gennaio prossimi conferma la traiettoria del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè verso scenari globali, con un ruolo da protagonista assoluto nella filiera del food service dolce.

La manifestazione ospiterà anche 16 imprese della provincia di Ravenna: a rappresentare il territorio ravennate saranno Italsedie, Mokador, Orasì-Unigra, Rekico Caffè, Seng corporation, Wellness fruit, Verso, Proni, Biogelart, Gelateria nuova gelart, Master Martini Unigra, Errepi di Ranieri Paolo, Molino Naldoni, Minipan, IFS & Partners e Pluriservice.

Reduce dai numeri record della passata edizione (con 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri da 180 Paesi), la quarantesima edizione del Sigep si prepara ad accelerare ulteriormente e consolidarsi come principale hub internazionale per il canale food service dolce. La principale attrazione sarà il gelato artigianale, ma ci saranno spazi dedicati alla produzione e commercio di prodotti da forno. Un'ampia area del salone sarà dedicato al caffè e alle bevande. Con i suoi 129mila metri quadrati espositivi sold out da mesi, Sigep è un grande laboratorio di novità, eccellenze mondiali, reunion dei più famosi maestri dell’arte dolciaria, la vetrina più autorevole per sviluppare il networking internazionale e far crescere il business.