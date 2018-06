Il silenzio vince sul rumore: fotografo ravennate espone al Treviso Photographic Festival

Michele Palazzo, fotografo e architetto originario di Ravenna, esporrà alla rima edizione del Treviso Photographic Festival con sei fotografie della serie "Dove Comincia il Mondo". Alla mostra ci saranno anche le immagini di Oliviero Toscani, Fabrica, Michele Palazzo, Matteo Guzzini, Carlo Ferrara, Fabio Cavessago, Andrea Zanatta, Mario Vidor e Roberto Pestarino. ""Dove comincia il Mondo" - spiega Palazzo - e’ un diretto riferimento agli scritti giovanili di Truman Capote dove in una manciata di pagine si raccontano frammenti di storie di personaggi sconosciuti". Allo stesso modo le fotografie del ravennate registrano queste emozioni e inducono agli spettatori a fantasticare sulle dinamiche esistenziali degli abitanti di New York. Michele scattando abbassa il volume del mondo: ferma per qualche istante il rumore della città trasformandola in una realtà da contemplare. Il silenzio per un attimo vince sul rumore poi tutto ricomincia. "Tra le foto esposte, vorrei ricordare quella di una New York sospesa, quasi inafferrabile, a tratti surreale, durante la tempesta di neve "Jonas", una fotografia che poche ore dopo essere stata pubblicata diventa virale e fa il giro del mondo", evidenzia Palazzo.