Il sindacato denuncia: "Pochi agenti di Polizia per l'estate". Il sindaco: "Spero che non sia vero"

"Abbiamo appreso che quest'anno gli agenti del Commissariato Estivo di Pinarella saranno solo otto. Il Commissariato estivo non ha ancora aperto, ma spero che questa notizia non sia vera". Così commenta il sindaco di Cervia Luca Coffari i potenziamenti estivi di Polizia della città del sale, che ogni anno con l'arrivo della bella stagione vede un aumento dell'organico.

Giovedì il sindacato di Polizia Sap ha infatti denunciato una programmata "carenza di personale". "Purtroppo il Dipartimento di Polizia per sostenere il progetto di apertura, dal 20 luglio al 20 agosto, ha previsto solamente un rinforzo di otto unità, un numero in costante calo ormai da anni che, passando dalle 24 unità del 2004 alle 13 del 2015, ora sembra veramente troppo esiguo - spiegano in una nota dal sindacato - Tale contingente pare assolutamente inadeguato per soddisfare pienamente le esigenze di quell’Ufficio e garantire un efficace controllo del territorio in un periodo in cui ai 23mila residenti cervesi, in certi giorni delle estati passate, si è aggiunta la presenza di oltre 400mila turisti".

A preoccupa il sindacato è anche l’idea che si possa sopperire a tale carenza ricorrendo all’impiego del personale locale, "con l’inevitabile conseguenza che ciò aggraverà le condizioni di lavoro all’interno degli Uffici della provincia di Ravenna ove la perdurante carenza di uomini, che riguarda tutti i settori, sta già creando notevoli difficoltà. Già ora questa situazione si ripercuote negativamente sul personale, che deve fronteggiare le crescenti esigenze operative con disagi e tensioni che lo privano della necessaria tranquillità per svolgere i propri compiti. Tale situazione, pur gestita nell’ambito delle norme che regolano le variazioni dei turni di servizio, comporta una innegabile situazione di precarietà che determina nel personale interessato una instabilità delle turnazioni che, comunque, già ora in alcuni territori non garantisce una presenza costante della volante. Auspicando che il Posto stagionale di Pinarella di Cervia sia destinatario di un adeguato incremento di personale per consentire lo svolgimento di un’efficace ed efficiente attività di Polizia e la massima fruibilità dei diritti previsti, invitiamo l’amministrazione a intervenire nelle sedi più opportune affinché tale risultato possa essere conseguito il più presto possibile", conclude il Sap.

"La seconda località turistica della Regione non può non avere un adeguato numero di agenti della Polizia di Stato, visto anche lo sforzo economico della nostra città per l'assunzione degli agenti della Polizia Municipale e il progetto spiaggie sicure, più volte lodato a livello nazionale - commenta Coffari - Il Ministero deve intervenire al più presto, siamo già in ritardo. Tutti ricordiamo e apprezziamo il lavoro svolto dalla Polizia di Stato nelle scorse estati, garantendo ulteriore sicurezza e tranquillità per cittadini e turisti in piena sinergia con tutte le forze dell'ordine presenti in città e con la Polizia municipale".

Confesercenti Cervia

"Crediamo che con questa dotazione si riuscirà a fare ben poco, pur conoscendo l’abnegazione e l’impegno degli uomini delle Forze dell’ordine che operano nel nostro territorio - commentano preoccupati da Confesercenti Cervia - Senza dotazioni adeguate di uomini e mezzi non si può garantire la necessaria sicurezza, soprattutto in un territorio come quello turistico, che vede in spazi concentrati centinaia di migliaia di persone. Sappiamo bene che la vacanza è maggiormente di benessere e percepita in modo positivo quando anche la sicurezza è garantita e la presenza delle divise che circolano nel territorio ne sono un’espressione concreta, che tranquillizza e crea quel necessario senso di ordine nella collettività. Non a caso, in questi anni, l’ottimo lavoro del Prefetto nel coordinare i vari sistemi di sicurezza da garantire al nostro territorio ci ha fatto diventare un’eccellenza a livello italiano, soprattutto nella lotta all’abusivismo commerciale nel demanio marittimo. Certamente le risorse economiche dell’amministrazione comunale e della Cooperativa Bagnini hanno potuto garantire una dotazione tecnica di uomini e mezzi per un contrasto efficace all’abusivismo. Sul problema dell’organico, ci siamo già attivati con le nostre rappresentanze regionali e nazionali per cercare di avere più uomini nel posto di Polizia di Pinarella che, tra l’altro, rappresenta un ottimo riferimento per tutta la parte sud del territorio comunale, normalmente privo di sedi di Polizia. Nei prossimi giorni abbiamo già in agenda una serie di incontri per rappresentare l’oggettiva e concreta necessità del territorio di avere più risorse".