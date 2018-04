Il sindaco De Pascale a Salotto blu: "All' Ausl serve un colpo d'ala"

Il sindaco Michele De Pascale, ospite del format televisivo condotto su VideoRegione da Mario Russomanno, ha analizzato la situazione politica creatasi in Romagna dopo il voto del 4 marzo: "Il Pd ha subito una grave sconfitta. Se vogliamo che essa non si ripercuota sulle elezioni locali e regionali nel 2019 occorre che ci mettiamo in discussione, andando a cercare le persone per confrontare con loro le idee. E servono svolte urgenti su questioni che interessano la intera Romagna. Tra queste c'è la sanità pubblica. Abbiamo creato la grande Ausl con obbiettivi strategici comuni: ad esempio concordiamo con la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena da finanziarsi con fondi regionali. Ma rimangono questioni inevase come le difficoltà che incontrano i cittadini nelle stazioni di pronto soccorso, per affrontare le quali serve, senza indugio, operare scelte decisive". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23.15.