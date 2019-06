Il sindaco di Castel Bolognese a Salotto Blu: "Serve la circonvallazione, la realizzeremo"

Negli studi di VideoRegione, in questo periodo Mario Russomanno sta incontrando i nuovi sindaci eletti in Romagna. Ospite della trasmissione che andrà in onda lunedì alle 23.15 è Luca Della Godenza, neo sindaco di Castel Bolognese presentatosi al voto a capo di uno schieramento di centrosinistra. Non ancora trentenne, già vicesindaco, Della Godenza si è dichiarato fiducioso sulla tenuta del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali e ha descritto la principale esigenza infrastrutturale della sua città: "Per Castel Bolognese essere attraversata dalla via Emilia costituisce storicamente un vantaggio competitivo, ma oggi è indispensabile canalizzare il traffico diversamente. Anas sta guidando le procedure necessarie, ritengo che la cosa sia fattibile in tempi brevi".