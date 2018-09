Il sindaco di Faenza saluta il Capitano Marella: "Un punto di riferimento per tutta la comunità"

Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha salutato il Comandante uscente dell'Arma dei Carabinieri manfreda Cristiano Marella, che a breve lascerà la città per assumere l'incarico di Comandante a Carrara. "Gli ho espresso innanzitutto massima gratitudine, avendo la certezza di parlare a nome di tutti i faentini - commenta il primo cittadino - In questi cinque anni abbiamo apprezzato le qualità umane e professionali del Capitano Marella, le sue straordinarie doti investigative ma, soprattutto, la capacità di stare in mezzo alla gente, diventando un punto di riferimento di tutta la comunità. In un momento storico e in un clima non certo favorevoli, uomini e servitori dello Stato come il Capitano Marella dimostrano ogni giorno che le istituzioni sanno essere a fianco del cittadino, non contro, e che l'impegno per combattere efficacemente illegalità e delinquenza è totale, meritando per questo la massima fiducia. Faenza non dimenticherà questi anni passati assieme".