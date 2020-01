Il sindaco di Ladispoli copia il discorso di Matteucci del 2007 sulla Shoah

"Il sindaco copia/incolla il discorso di un altro sindaco per il Giorno della Memoria". Martedì il Movimento 5 stelle della cittadina laziale di Ladispoli ha lanciato l'accusa nei confronti del sindaco Alessandro Grando, che avrebbe appunto "preso spunto" da un discorso dell'allora primo cittadino ravennate Fabrizio Matteucci. Il sindaco di Ladispoli, secondo i pentastellati locali, "avrebbe fatto meglio a tacere piuttosto che copiare maldestramente le parole scritte da altri, rivelando la sua assoluta inadeguatezza a ricoprire il ruolo di sindaco. Che vergogna essere rappresentati in questo modo dal primo cittadino di Ladispoli".

"Ho chiesto a un mio collaboratore di buttare giù una bozza di testo per commemorare la ricorrenza, dando alcune indicazioni sui concetti che volevo esprimere - replica il sindaco Grando - Chi mi conosce sa che raramente capita che venga pubblicato qualcosa a mia firma senza che io ci metta le mani in prima persona. Mi è stata inviata la bozza dell'articolo, al quale ho fatto alcune correzioni prima di farlo pubblicare. Ovviamente non potevo immaginare che il mio collaboratore avesse “tratto ispirazione” da un altro testo. Una volta appresa la notizia di questo “plagio” gli ho chiesto come fossero andate le cose e lui mi ha confermato, scusandosi per l'accaduto, di essersi ispirato a un testo letto su internet che lo aveva particolarmente appassionato". Comunque, precisa il primo cittadino, "il fatto che il comunicato uscito a mia firma sia stato ispirato da un testo scritto da altri non toglie nulla al fatto che quelle parole rappresentassero in piano quello che volevo esprimere in una giornata così particolare".