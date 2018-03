"Il sindaco e la giunta nei territori": prima tappa a Ravenna centro urbano – quartiere San Giuseppe

Con l’appuntamento di mercoledì nell’area territoriale Ravenna centro urbano – quartiere San Giuseppe, ricomincia il progetto Il sindaco e la giunta nei territori che prevede la presenza del sindaco e della giunta in tutte le località del comune di Ravenna, negli uffici decentrati, nelle scuole, nelle aziende e nei mercati cittadini; visite periodiche durante le quali confrontarsi sui tanti temi che interessano i diversi territori. Nel 2017 con il progetto "Il sindaco e la giunta nei territori" sono state visitate 36 località/frazioni, 28 scuole tra nidi, scuole elementari e medie, 29 aziende e attività turistiche e commerciali, 56 realtà tra mercati cittadini, centri sportivi, sociali, giovanili e per anziani, biblioteche e centri culturali.

Il programma della giornata

Alle 10.30 ritrovo al bar Mattei. A seguire visita alle diverse attività adiacenti via lago di Como: centro “Oasi Uisp” Piscina e Palestra - poliambulatorio Olympus Srl e altre attività commerciali presenti nella piazza. Alle 12.15 appuntamento alla Scuola Primaria Riccardo Ricci, con pranzo a scuola. Alle 14.15 è in programma la visita al centro Zodiaco. Alle 15.30 il sindaco visiterà la sede della Compagnia Arcieri Bizantini a.s.d. Alle 16.15 è prevista la visita al centro sportivo Cral Enrico Mattei, mentre alle 17.50 è fissato un incontro al centro sportivo Village Palestra Judo. La programmazione potrà subire variazioni. I prossimi appuntamenti (a cui ne seguiranno altri) con Il sindaco e la giunta nei territori si terranno mercoledì 11 aprile all'Area territoriale Ravenna sud e il 7 maggio a San Pietro in Vincoli.