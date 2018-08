Il sindaco in visita alla Casa residenza anziani Garibaldi-Zarabbini

Mercoledì mattina il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha fatto visita alla Casa Residenza Anziani Garibaldi-Zarabbini di via di Roma gestita dal Consorzio Solco. "Siamo molto orgogliosi e riconoscenti per questa visita a una delle nostre più importanti strutture - sottolinea Antonio Buzzi, presidente del Consorzio - Una visita che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il lavoro di cura delle strutture accreditate, e che per gli operatori e gli ospiti, tutti presenti ed emozionati, ha significato davvero molto".

"Abbiamo approfittato della visita del primo cittadino della nostra città per inaugurare ufficialmente uno degli ultimi artefatti realizzati dai nostri ospiti: un quadro raffigurante Giuseppe Garibaldi creato attraverso la composizione "a mosaico" di carta crespa colorata, che adesso è presente all’ingresso della struttura - aggiunge il coordinatore Giacomo Conti - Il sindaco ha anche visitato il Giardino dei cinque sensi, inaugurato nel mese di giugno: un spazio verde pensato per stimolare la memoria attraverso l'uso dei sensi e, al tempo stesso, offrire un luogo accogliente dove gli anziani si intrattengono insieme ai propri familiari".