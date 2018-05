Il sindaco in visita alle case famiglia: "Un servizio importantissimo"

Lunedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli si è recato in visita alle due sedi della casa famiglia “Viola”, a Voltana e Passogatto. Il sindaco è stato accolto da Hatem Abdelhady e Cristina Villa, titolari delle strutture. La casa famiglia di Voltana è stata inaugurata il 16 agosto scorso e ospita sei donne, mentre quella di Passogatto ha aperto in gennaio e ospita tre uomini e due donne. L’età degli ospiti delle due strutture va dai 72 ai 96 anni e in tutto sono impiegati sei assistenti.

“Sosteniamo fortemente questo tipo di attività - ha dichiarato il sindaco Ranalli - poiché consentono di accudire gli anziani in condizioni familiari, con tutti i vantaggi che ne derivano. Si tratta inoltre di un importante servizio per le frazioni, che possono così usufruire di strutture vicine al proprio domicilio”. Il sindaco è stato accompagnato nelle visite dai presidenti delle locali consulte di decentramento, Daniele Ferrieri e Valeria Monti.