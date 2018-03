Il sindaco incontra gli artisti 'latin dance' che hanno girato un video in città

Nei giorni scorsi il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore alla Promozione urbana del Comune di Lugo Pasquale Montalti hanno ricevuto in Rocca gli artisti che hanno partecipato al videoclip della canzone “Muevete”, girato nel centro storico di Lugo. All’incontro erano presenti gli artisti e autori del brano Alain Deejay e Ivan Bruhn, il direttore produzione musicale dell’etichetta discpgrafica Islands Music Records Giovanni Torre, Marco Fabbri, rappresentante Venere d'Italia e Miss Fashion Victim.

Il singolo “Muevete” è uscito a gennaio 2018, pubblicato dall’etichetta discografica Islands Music Records. Il video è stato girato interamente nel centro di Lugo. I luoghi simbolo della città, come la Rocca estense, piazza Baracca e il suo monumento e il Pavaglione, hanno fatto da sfondo alle esibizioni dei ballerini protagonisti del video, accompagnati dalla voce di Alain Deejay e Ivan Bruhn.

“Ho lavorato a Lugo durante la Fiera Biennale e in quella occasione mi avevano colpito i luoghi del suo centro storico - ha spiegato Alain Deejay -. Aspettavo l’occasione di poter usare questi spazi e questi monumenti così belli come location di video per i miei brani. Finalmente questa opportunità è arrivata e ne sono molto contento”. Durante l’incontro gli autori del singolo, l’etichetta discografica e lo staff del videoclip hanno consegnato alcune targhe di ringraziamento al Comune di Lugo per l’aiuto dato agli organizzatori nella realizzazione del progetto.