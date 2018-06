Il sindaco incontra l’Ambasciatore del Vietnam Cao Chinh Thien in visita in Italia

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato venerdì pomeriggio nel suo ufficio l’ambasciatore del Vietnam Cao Chinh Thien, in visita in Italia. L’ambasciatore si trova in territorio ravennate per partecipare alle iniziative del Popoli Pop Cult Festival a Bagnara e ha incontrato il sindaco de Pascale, manifestando interesse a eventuali scambi di carattere culturale e commerciale. A seguito dell’incontro, l’ambasciatore si è recato in visita alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia.