Il sindaco premia lo storico volontario di Auser: "Qualcosa di grande per tutta la comunità"

Lunedì mattina il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha consegnato al volontario di Auser Giovanni Guerrini una spilla perché possa "portare la sua Fusignano sempre sul cuore". Si tratta di un riconoscimento pensato per omaggiare i cittadini che si sono distinti per aver donato se stessi e il proprio tempo a favore della comunità. Oltre al primo cittadino erano presenti i volontari del Circolo Auser Volontariato Fusignano, la Presidente di Auser Ravenna Mirella Rossi e il Vicepresidente di Auser Territoriale Ravenna Sergio Frattini. Per Auser Ravenna e in particolar modo per i volontari di Fusignano, questo gesto ha una grandissima importanza, perché riconosce l’impegno quotidiano che tutti loro mettono in tutti i servizi e in tutte le attività dedicate alla comunità.

Nicola Pasi ha confermato la sua soddisfazione per questa piccola cerimonia che "nel mio cuore è la prima, perché Giovanni e con lui tutta l’Auser di Fusignano, sono i primi a meritare questo riconoscimento, che il Comune ha pensato per tutte quelle persone che stanno facendo qualcosa di importante e di grande per la nostra comunità; tutti i volontari di Auser Fusignano si devono sentire chiamati in causa in questo riconoscimento, perché ogni giorno fanno qualcosa di speciale per tenere assieme le persone ed è proprio questo quello di cui, più di ogni cosa, il nostro paese ha bisogno".