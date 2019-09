Il sindaco visita la scuola per l'inizio dell'anno scolastico

Lunedì il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha visitato la scuola elementare “Luigi Quadri” in occasione del primo giorno di scuola. Per l’occasione il primo cittadino ha portato agli studenti e agli insegnanti gli auguri di buon inizio di anno scolastico da parte di tutta l’Amministrazione comunale.

“Il primo giorno di scuola è sempre una giornata emozionante per alunni, famiglie e insegnanti – ha dichiarato Bassi -. Lo è anche per l’Amministrazione comunale, che pensa alla scuola e al futuro degli studenti ogni giorno dell’anno. Il nostro obiettivo è rendere la scuola una realtà al servizio di tutti, che non lasci indietro nessuno, ma anzi riesca a coinvolgere tutti gli studenti. Il nostro augurio di buon anno scolastico va anche ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, che svolgono per tutto l’anno un prezioso lavoro sui nostri giovani studenti”.