Il "Sommo Poeta" dorme sonni tranquilli: attive le telecamere sulla Tomba di Dante

Il "Sommo Poeta" da oggi può dormire sonni tranquilli: è stato avviato martedì il sistema di telecamere che conteggerà il numero di visitatori che si recheranno a porgere un saluto sulla tomba di Dante, oltre a evidenziare gli eventuali reati commessi nella "zona del silenzio". Fino a oggi, infatti, il conteggio era effettuato da un operatore in maniera manuale, quindi meno precisa. I dati ottenuti dalle telecamere "intelligenti" saranno trasmessi in tempo reale alla Biblioteca Classense, dove sono state installate altre tre telecamere sugli ingressi per conteggiare le entrate.