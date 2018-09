Il sottosegretario alla giustizia Morrone: "Ampliare il carcere". Il sindaco: "Novità importante"

Dopo la visita del sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone alla casa circondariale di Port'Aurea, durante la quale il senatore ha spiegato di essere intenzionato a iniziare a ragionare su un progetto per realizzare una nuova struttura più capiente, il sindaco Michele De Pascale risponde a Morrone ringraziandolo della visita. "Ho apprezzato le sue considerazioni positive sulla buona organizzazione dell’istituto e sulla capacità da parte della direzione di averlo saputo rendere parte attiva della vita della comunità attraverso le tante iniziative e i laboratori per i detenuti, anche in collaborazione con associazioni esterne - spiega il primo cittadino - Durante la sua visita il sottosegretario ha potuto constatare personalmente anche i limiti infrastrutturali dell’istituto ed è una novità molto importante la sua disponibilità ad aprire una riflessione su un nuovo carcere a Ravenna. Già nei primi giorni di agosto avevo scritto al Governo per aprire un confronto su questo tema, relativo alla necessità, appunto, di un ampliamento degli spazi della struttura detentiva, la più vetusta e piccola della regione, al fine di garantire ai detenuti trattamento, attività formative e rieducative, sempre più in linea con quanto previsto dalla Costituzione italiana. Confido che, avendo potuto verificare di persona la situazione, il sottosegretario si faccia portavoce delle nostre richieste e possa dare una risposta positiva alle esigenze legittime del nostro territorio e delle tante persone detenute e che lavorano nella nostra casa circondariale".