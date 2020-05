Il supermercato dona alimenti per il progetto "Un pane per tutti"

"Se è vero che è nei momenti di difficoltà che si riconosce le qualità delle persone, è altrettanto vero che una comunità per fronteggiare nel modo giusto e sconfiggere una calamità ha bisogno di tutti i suoi uomini di buona volontà". È in questo spirito solidale, riferisce il presidente Charles Tchameni Tchienga, che il supermercato In's di via Aquileia è sceso in campo in questa gara solidale a fianco all'associazione di volontariato Il Terzo Mondo onlus, sostenendo il progetto alimentare "Un pane per tutti" a cura della onlus stessa, mettendo a disposizione un'ingente quantità di alimenti.

"Questi viveri ricevuti in donazione - dichiara il presidente - verranno distribuiti alle varie realtà individuate sul nostro territorio che a Ravenna si occupano di povertà, affinché possano sostenere in maniera costante tutte le famiglie in stato di diniego vittime degli effetti collaterali dovuti al Covid-19. In questo momento d’emergenza sociale, sono orgoglioso di vivere vedendo Ravenna indossare "la maglia rosa" di questo incredibile slancio per "il giro di solidarietà" nella lotta all'emergenza Covid-19".