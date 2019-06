Il supermercato dona due tablet alla Polizia: e loro scovano subito due ladri

Il Direttore del centro commerciale “Conad la Filanda” di Faenza Luca Pancaldi ha donato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza due dispositivi elettronici tablet, che verranno utilizzati sulle Volanti della Polizia di Stato impiegate nei servizi di pronto intervento e controllo del territorio. Questo gesto suggella la costante collaborazione tra il Commissariato e il vicino centro commerciale, migliorandone ulteriormente la sicurezza.

Silvia Gentilini, Vice Questore della Polizia di Stato, dirigente del Commissariato, ha ricevuto dalle mani del responsabile del centro Maurizio Pelliconi,due tablet, importanti strumenti di lavoro per l’attività di controllo del territorio, che consentiranno agli agenti delle Volanti di procedere in tempo reale alla identificazione e al controllo di autoveicoli grazie ad alcuni programmi dedicati, appositamente realizzati dal Ministero degli Interni. Nell’occasione, la dirigente ha evidenziato l’alto senso civico e lo spirito di collaborazione dimostrati dall’azienda e dai responsabili del centro commerciale. Infatti, le informazioni ricevute in tale ambito hanno consentito agli investigatori del Commissariato di identificare due persone, che sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenute responsabili di diversi furti e di una truffa.