Il targa system "stana" 29 veicoli non in regola: tanti interventi della Municipale in Bassa Romagna

Nel mese di maggio la Polizia locale della Bassa Romagna ha svolto numerosi controlli volti al mantenimento della sicurezza stradale e urbana, anche con l’impiego di pattuglie composte da agenti in borghese e in moto.

A Glorie di Bagnacavallo, sulla via Reale, una Yamaha 250 condotta da un cittadino italiano in possesso della sola patente di tipo B circolava sprovvista anche dell’obbligatoria copertura assicurativa; lo scooter è stato sequestrato e la patente di guida del conducente ritirata per la sua sospensione.

A Conselice un quarantenne circolava con un motociclo senza indossare il casco e senza che il veicolo fosse assicurato, motivo per cui lo stesso è stato sequestrato.

Nel comune di Fusignano, la pattuglia ha fermato uno scooter condotto da un 41enne romeno che sarebbe risultato non essere coperto da assicurazione; il conducente, oltre a non aver mai conseguito alcuna patente di guida, è stato sottoposto ad accertamenti con etilometro facendo registrare un valore superiore a quello consentito dalla legge. L'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e il motoveicolo sottoposto a fermo.

I controlli svolti nel comprensorio di Lugo da personale in borghese hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente e al contestuale ritiro di patente a una 22enne lughese, quale assuntrice di hashish. Nella serata di giovedì agenti in borghese hanno sottoposto a controllo un 22enne marocchino che, a bordo della bicicletta, sfrecciava sotto le logge del Pavaglione. Il giovane, privo di documenti d’identità, è stato accompagnato presso il comando della Polizia municipale di Ravenna per essere sottoposto a fotosegnalamento. Il soggetto sarebbe risultato inottemperante a un provvedimento di espulsione del 2017 ed è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria, nonché sanzionato per l'utilizzo della bicicletta in area vietata.

A Massa Lombarda, grazie al targa system, sono stati individuati e fermati ben 29 veicoli con revisione scaduta. Inoltre, durante i consueti controlli del centro urbano, sono stati sanzionati anche cinque veicoli per sosta irregolare negli stalli riservati agli invalidi e un veicolo straniero per l’articolo 132 del Codice della strada, ovvero perché intestato a persona avente residenza in Italia da oltre un anno.

Anche a Bagnara di Romagna, Sant’Agata sul Santerno, Alfonsine e Cotignola numerosi sono stati i controlli e gli accertamenti svolti dalla Polizia locale finalizzati alla sicurezza e alla repressione degli illeciti.