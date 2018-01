Il Teatro comunale di Cervia sarà intitolato a Walter Chiari

Da diverso tempo l’amministrazione comunale di Cervia aveva intenzione di assegnare un nome al teatro comunale. L’orientamento è sempre stato quello di individuare il nome di una persona legata al mondo dello spettacolo o della cultura, in particolare al mondo teatrale, che si è particolarmente distinta nella nostra comunità e ha avuto un ruolo fondamentale sul nostro territorio e nella città.

Per questo l’estate scorsa ha deciso di aprire un sondaggio pubblico, coinvolgendo tutta la cittadinanza, per valutare le proposte, al fine di avere un parere, il più ampio possibile, per la denominazione del teatro. Il sondaggio si è concluso il 31 agosto e ha dato la possibilità di suggerire le personali preferenze attraverso due forme di espressione, cartacea e online. I cittadini a larga maggioranza hanno orientato la loro preferenza sul nome di Walter Chiari che, pur non essendo cittadino cervese, è un personaggio molto legato alla città. Walter Chiari fu un grande amico di Cervia, per tanti anni ne fece la sua seconda dimora grazie anche all’amicizia con Bruno Guidazzi “Zimbo”, che dopo la sua morte nel 1991 gli dedicò la rassegna comica “Il Sarchiapone”, giunta alla sua 26esima edizione.

"La Giunta comunale ha deciso di intitolare il teatro comunale a Walter Chiari, sulla base delle preferenze del sondaggio e in considerazione dell’alto valore artistico del personaggio e della sua vicinanza alla nostra città, per le numerose frequentazioni e rappresentazioni tenute nel nostro teatro comunale - spiegano il Sindaco Luca Coffari e il Vicesindaco Gabriele Armuzzi, Presidente della commissione toponomastica - Walter Chiari voleva bene a Cervia, tante erano le amicizie che nutriva nella nostra località, dove era stimato e amato e tutt’oggi ricordato con grande affetto. Inoltre l’amministrazione presenterà a breve un piano complessivo di intitolazioni anche per dare riscontro alle altre diverse segnalazioni pervenute".