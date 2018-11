Il teatro Walter Chiari di Cervia fra i luoghi "amici delle donne"

Cervia "Città amica delle donne" è il titolo guadagnato sul campo e attribuito alla città dall’Associazione Linea Rosa per il continuo lavoro messo in campo con azioni operative e divulgative sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. In occasione del 25 novembre 2018, Giornata internazionale contro la violenza di genere, al Teatro Walter Chiari è stata apposta una nuova mattonella di mosaico che identifica i luoghi della città “vicini alle donne”.

"Grazie al contributo della libera università per adulti abbiamo aggiunto ai luoghi istituzionali “amici delle donne” anche il nostro teatro - commentano gli assessori Gianni Grandu e Rossella Fabbri - La scelta del teatro identifica per noi il ruolo strategico che ha la cultura di comunità per il rispetto delle pari opportunità. Le mattonelle di mosaico raffigurano i fiori della città giardino, e i proventi derivati dal loro acquisto vengono devoluti a sostegno dello sportello "SeiDonna" di Cervia, che si occupa di assistere le donne vittime di violenza sia essa fisica o psicologica".