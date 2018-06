Il tenero Tyson cerca un amico che voglia passare la vita con lui

L'associazione Clama, che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile di Ravenna, lancia un appello per Tyson, un bellissimo meticcio dalmata, di taglia media e dal caratteristico mantello a macchiette. Abituato in casa, è un po' timido inizialmente ma in poco tempo si scioglie in scodinzolamenti e ricerca di carezze. Ha molto affetto da dare e da ricevere. "Non sappiamo se vada d'accordo coi gatti - spiegano dall'associazione - con le femminucce non ha problemi, mentre coi cani maschi è molto più circospetto e va "a simpatia". Purtroppo a causa di trasferimento non può rimanere in famiglia. Cerchiamo per lui una persona speciale che lo scelga come compagno di vita, come figlio unico o con una cagnolina femmina. Tyson ha 8 anni ed è vitale e allegro come un giovanotto, ma il suo adottante potrà ugualmente usufruire dei benefit previsti nel progetto "Adotta un nonno" dell'Associazione Clama. Per conoscerlo: 3496123736 – 3398952135.

Il progetto 'Adotta un nonno'

L'associazione Clama ha creato una rete di "Amici dei nonni" che si sono resi disponibili a offrire tariffe di favore per l'acquisto di alimenti, parafarmaci, cure veterinarie e servizi di toelettatura. Pertanto chi adotterà un cane anziano tramite Clama sarà dotato di una tessera personale, con la quale avrà diritto a sconti negli esercizi convenzionati; l'associazione offrirà inoltre un contributo annuo di 50 euro da utilizzare per il benessere dell'adottato.