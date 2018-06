Il Terminal insabbiato al porto fa scappare i turisti: ma i lavori partiranno solo a luglio

Il terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna dovrebbe rientrare in piena attività nella prima settimana d'agosto, dopo l'insabbiamento del fondale. Con il condizionale d'obbligo per via degli "imprevisti" che caratterizzano gli appalti pubblici. Si conta così di perdere al massimo altri due attracchi della nave Main Shif 2. Dal 13 giugno scorso la Capitaneria di porto ha abbassato il pescaggio delle navi e la questione approda in Consiglio comunale martedì, per via di due question time: il primo di Emanuele Panizza e Marco Maiolini del Gruppo misto, che si spingono a chiedere le dimissioni del presidente dell'Autorità portuale, Daniele Rossi; il secondo di Samantha Tardi di CambieRà.

L'Autorità portuale, replica il vicesindaco Eugenio Fusignani, ha fatto "tutti i passi necessari per risolvere il problema e non ci sono inadempienze"; dunque "fiducia rinnovata" al presidente Rossi. Con la limitazione del pescaggio, ricorda Fusignani, è stato allestito un attracco sostitutivo, con spazio per 30 pulman e un sistema di accoglienza temporanea. Se attraccarvi spetta all'armatore, prosegue, e sabato scorso la Main Shif 2 ha deciso di non farlo. L'Autorità ha avviato con urgenza il bando per i lavori verso10 imprese specializzate. Il "problema non risolvibile finchè non portono i lavori per l'hub", continua il vicesindaco, è individuare un'area a terra per i fanghi. Da qui la decisione di ricorrere a un intervento di livellamento con una draga attrezzata, con lo scarico in un'area adiacente vicino alla diga foranea nord di Porto Corsini. Dunque, semplifica, "lo spostamento di materiale preventivamente sottoposto ad analisi", per un escavo di 25mila metri cubi. L'inizio lavori è previsto per la seconda settimana di luglio, "fatto salvo gli imprevisti tipici degli appalti pubblici", la conclusione per la prima settimana di agosto.

Durante la stagione sono in arrivo a Ravenna 47 navi da crociera: 11 sono già arrivate. A rischio, oltre alla Main Shif 2, c'è Oceana, il 2 luglio, ma "sembra disponibile. Per le quattro toccate della prima l'unico problema riguarda il 14 luglio e, in caso di ritardo nei lavori, l'11 agosto. Nessun problema invece per le due navi più attese. "Sono basita. Sono stati persi già 1.900 turisti", commneta Tardi, mentre Panizza sottolinea la "gravità estrema" di quanto accaduto e "l'elevato rischio di compromettere la stagione crocieristica". Da qui la richiesta di dimissioni di Rossi, "assolutamente incapace nella gestione. meglio trovare qualcun'altro". (fonte Dire)