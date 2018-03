Il trasporto pubblico in Romagna promosso con una buona media

Il 15 marzo 2018 sono stati presentati i risultati della “indagine di customer satisfaction” sui servizi di trasporto pubblico locale della Romagna, cioè dello studio sul livello di soddisfazione dei clienti utilizzatori dei servizi autofilotranviari delle tre Province romagnole e sulla loro percezione del livello qualitativo dei servizi ricevuti. Lo studio si svolge annualmente, nel 2017 è stato commissionato da AMR – Agenzia Mobilità Romagnola nata a marzo 2017 dalla aggregazione delle precedenti Agenzie AM Rimini, Ambra Ravenna e ATR Forlì-Cesena – a Pragma CSA, società specializzata che già in passato ha realizzato analoghe rilevazioni ed analisi a Ravenna e a Forlì Cesena, e in svariate altre realtà regionali e nazionali. L’obiettivo principale dello studio era la realizzazione della indagine di soddisfazione del cliente presso un campione ordinato di utilizzatori del servizio pubblico dei 3 bacini provinciali di riferimento; attraverso lo studio si sono anche raccolte informazioni per la costruzione del profilo socio-demografico della utenza nei diversi territori e delle sue abitudini di utilizzo del trasporto pubblico.

Il monitoraggio ha riguardato l’intero insieme costituito dai viaggi effettuati sui mezzi del trasporto urbano ed extraurbano dei servizi di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini dalla utenza pagante di età superiore a 14 anni, tramite la pianificazione di un campione di oltre 3000 interviste da effettuare presso i passeggeri delle linee afferenti i servizi, in tutti i giorni feriali di una settimana standard ed in tutte le fasce orarie di effettuazione del servizio. Nel periodo dal 14 novembre al 18 dicembre 2017 sono state realizzate 3139 interviste valide, raccogliendo i dati e le informazioni progettate per la elaborazione del rapporto di indagine presentato il 15 marzo; la illustrazione curata da AMR e Pragma si è svolta nella sede di Rimini di Start Romagna, la principale società di gestione del trasporto pubblico nelle 3 province, ed hanno assistito anche i diversi rappresentanti della imprenditoria privata che contribuisce alla produzione di quasi un terzo del totale dei servizi di trasporto erogati ai cittadini romagnoli, indicativamente 25 milioni di km percorsi ogni anno.

Questi in sintesi i risultati. Relativamente al profilo della utenza in Romagna, circa il 60% degli utilizzatori del trasporto pubblico sono donne, e sono presenti viaggiatori di tutte le età con percentuali elevate di giovanissimi fra i 14 e 20 anni soprattutto nei servizi extraurbani; la maggiore presenza di fasce di età adulte si registra sul servizio urbano di Cesena, e la maggiore presenza di ultrasessantenni nell’ambito urbano di Ravenna. Su tutti i servizi è maggioritaria la componente di utilizzo di nazionalità italiana, con percentuali variabili fra il 60 e l’80% nelle diverse realtà della Romagna. Gli utilizzatori sono in prevalenza non occupati, in primo luogo studenti che in particolare costituiscono la maggioranza assoluta dei viaggiatori nei servizi extraurbani di Forlì-Cesena e Rimini; in conformità con la elevate presenza di studenti sotto i 20 anni, il titolo di studio rilevato più diffuso è quello di scuola media inferiore.

Relativamente alla qualità percepita dagli utilizzatori, si sono registrati giudizi molto positivi su tutti i “macrofattori” caratterizzanti il servizio, quali la sua organizzazione, il confort di viaggio, la attenzione verso il cliente, il personale delle aziende, il servizio reclami, la attenzione alle problematiche ambientali. Su una scala “scolastica” di voti da 1 a 10, il giudizio complessivo espresso dagli utenti è stato 7,2 per quelli dei servizi urbani e 7,5 per quelli dei servizi extraurbani, con differenze non decisive fra i vari territori e diverse gratificanti punte di eccellenza; oltre il 95% degli intervistati ha attribuito voti superiori alla “sufficienza”.