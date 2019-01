Il treno "salta" la fermata e fa retromarcia: "Ennesimo disservizio per i pendolari"

Il caso del treno Frecciabianca che lunedì ha "dimenticato" la fermata di Faenza finisce in Regione in forza di un'interrogazione dei consiglieri del Partito democratico Manuela Rontini, Valentina Ravaioli e Mirco Bagnari. "Il treno in questione, utilizzato - spiegano i dem - da moltissimi lavoratori riminesi, forlivesi e faentini diretti soprattutto a Bologna, ha attraversato la stazione di Faenza, dove era atteso alle 7.47, senza fermarsi. Si è fermato poco oltre per diversi minuti, è poi retrocesso verso la stazione, da dove è ripartito con un ritardo di 20 minuti, superato nel frattempo dal treno regionale 11524, stipato di pendolari lasciati senza assistenza e senza alcuna informazione. Per quanto eclatante, l'episodio segnalato altro non è che l'ennesimo disservizio che riguarda questa tratta, sulla quale i ritardi di 5-10 minuti sono talmente usuali, soprattutto nelle fasce pendolari, da essere considerati normali, mentre non è purtroppo raro che i ritardi siano ben più consistenti".

Quindi, Rontini, Ravaioli e Bagnari interrogano la giunta "per sapere se sia a conoscenza dei motivi per cui i viaggiatori non siano stati adeguatamente informati di quanto stesse accadendo e come intenda relazionarsi col gestore per ottenere la garanzia di un servizio più puntuale e di maggiore qualità".