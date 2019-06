Il tribunale rigetta il ricorso di Sicis: i lavoratori esultano

Lo scorso 28 maggio il Tribunale di Ravenna - Settore Lavoro ha pronunciato la sentenza n. 168/2019, rigettando il ricorso di Sicis Srl avverso il decreto ex art.28 del 7 gennaio 2019 che aveva accolto le domande della Filctem Cgil e Uiltec Uil.

"Il rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Ravenna, con condanna alle spese legali, conferma quanto le organizzazioni sindacali hanno rivendicato, ripristinando i diritti sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori Sicis, imponendo all’azienda il riconoscimento della eletta rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda e l’immediata cessazione delle condotte antisindacali, oggetto del ricorso presentato da Filctem e Uiltec, molte delle quali compiute in danno di singole lavoratrici che si erano distinte per l’impegno sindacale - commentano i sindacati - A questo punto auspichiamo che la Direzione aziendale di Sicis intraprenda la strada indicata dal giudice del lavoro, instaurando delle relazioni sindacali che si basino su un dialogo costruttivo ed efficace a beneficio sia dei lavoratori che dell'azienda stessa. Storicamente in tutte le importanti realtà industriali della nostra provincia il rapporto con le organizzazioni sindacali si è consolidato, creando spesso condizioni di lavoro migliori sia per i lavoratori che per le aziende. Sicis fa parte da oltre 40 anni del tessuto produttivo ravennate e per questo auspichiamo l'inizio di un dialogo proficuo soprattutto tra la direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie".