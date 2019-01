Il Tricolore ideato dal lughese Giuseppe Compagnoni "compie" 222 anni

Il tricolore compie 222 anni. Era il 7 gennaio 1793 quando il lughese Giuseppe Compagnoni propose il Tricolore come bandiera della Repubblica Cispadana, il "d’Italia indipendente e libera", identificandosi in seguito con il concetto di indipendenza e di libertà italiana. Il Tricolore da allora seguì le alterne vicende della storia italiana fino a giungere al 2 giugno 1946, quando è stato riconoscuuto come Bandiera della Repubblica Italiana, definitivo simbolo, nell’anima degli Italiani, della libertà, dell’unità e della identità nazionale. L’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) di Lugo che dal 1997 ha promosso e organizza la “Giornata del Tricolore” a Lugo, evento riservato agli studenti delle scuole medie e superiori della città, vuole ricordare alla cittadinanza la giornata storica della nascita del nostro Tricolore.