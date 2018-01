Il turismo natalizio in riviera non "teme" la concorrenza delle montagne innevate

Le iniziative del periodo legato alle feste hanno riscontrato sia a Cervia che a Milano Marittima una forte presenza di pubblico. Le località della costa cervese, grazie anche alle iniziative del calendario di manifestazioni, hanno registrato una notevole affluenza che si è protratta fino alla speciale festa della Epifania che se classicamente “tutte le feste si porta via”, in realtà lascia spazio al fermento e ai preparativi per le prossime festività fra San Valentino, San Giuseppe, il 25 aprile ecc, ognuna sottolineata da eventi unici.

"Il bilancio di queste festività - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri - è positivo, nonostante la forte concorrenza sopratutto della montagna quest'anno ricca di neve. Ora attendiamo anche i dati ufficiali delle presenze turistiche rilevati dagli hotel il cui trend pare comunque

positivo. La città era certamente viva e scintillante ed è stata buona anche la visibilità sui media nazionali, volano utile per le prenotazioni per la prossima stagione estiva. Certamente il prossimo anno dobbiamo rivedere ed innovare il programma e le attrattive giunte con successo al terzo anno sfruttando anche nuovi spazi riqualificati che quest'anno erano inutilizzabili per i cantieri. Serve però maggiore collaborazione da parte di tutte le attività in modo da poter migliorare affissi e benefici economici per tutti".

Un piccolo rendiconto in numeri offre idea dell'andamento positivo delle manifestazioni delle feste appena concluse: 49 hotel aperti fra Natale e Capodanno , 9 in più rispetto allo scorso anno per il periodo delle feste, nonostante molti alberghi normalmente aperti siano rimasti chiusi per importanti lavori di ristrutturazione; il 24 dicembre una presenza media di 8.582 persone con un picco di 11.852 per le località; il 25 dicembre una presenza media di 7716 con un picco per le località di 11.072; il 26 dicembre una presenza media di 10.048 con un picco di 18.264; il 31 dicembre il picco è stato di 25.896; il 6 gennaio una presenza media di 12.572 con un picco di 18.232 (già inclusi nei totali le presenze al tuffo della Befana di Pinarella); il 7 gennaio una presenza media di 9.012 con un picco 12.584. Un importante dato da aggiungere a quelli di successo delle feste è la cifra di oltre 30mila euro raccolta durante l’iniziativa di solidarietà che anche quest'anno Mima On Ice ha organizzato in collaborazione con Mediafriends Onlus finalizzata al sostegno dei progetti di Fabbrica del Sorriso.