Il turismo pensa al dopo Covid, "La Vita in Diretta" fa tappa sulla costa cervese

Come è noto, i romagnoli sono creativi e carichi di spirito di iniziativa, nonostante l'attuale periodo di difficoltà stanno lavorando alacremente per reinventarsi e ad affacciarsi alla stagione imminente con positività e proposte nuove. Hanno mostrato la loro tempra al passaggio della tromba d'aria di luglio 2019 ma la creatività degli imprenditori è nota fin dagli anni '60, momento in cui i primi pionieri del turismo hanno inventato eventi e azioni, che hanno saputo conquistare il mondo del turismo.

Non a caso la costa romagnola e in particolare la costa cervese ha suscitato l'interesse della trasmissione "La Vita in Diretta" di Rai Uno che l'altro giorno ha organizzato un collegamento dal bagno "Figli del Sole" per parlare della prossima stagione, di come proporsi ai turisti nell'attuale situazione che naturalmente risente dell'emergenza pandemia, e di come potrebbe cambiare il rapporto con il turismo nel dopo Covid-19.