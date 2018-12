Il turismo verde di Cervia città giardino "fa scuola" in Lombardia

Cervia, la città giardino, porta le aree verdi della Destinazione Romagna in Lombardia. Le aree verdi della città e della destinazione sono state presentate nel fine settimana a Treviglio, da tempo ospite della mostra floreale a cielo aperto “Cervia Città Giardino”. L'evento è inserito all'interno del progetto Garden Tours che il Comune di Cervia porta avanti con il co-finanziamento della Destinazione Romagna e il supporto di Cervia Turismo per trasformare le aree verdi e i giardini della città in poli di attrazione. Il progetto è nato sulla scia della fitta rete di relazioni costruite in Italia e all'estero dall'evento “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore” e dall'interesse crescente per l'evento manifestato, con visite dedicate, da bus operator stranieri e associazioni italiane.

Cervia è stata rappresentata a Treviglio dalla Delegata agli Istituti Culturali e Consigliera di Cervia Turismo Bianca Maria Manzi, in compagnia dello staff dell’Unità Politiche Comunitarie e Gemellaggi del Comune di Cervia e di Cervia Turismo. A ricevere la città il Sindaco di Treviglio, Juri Imeri che, in collaborazione con Stefano Cerea tecnico del Comune di Treviglio ed ex presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, aveva raccolto nella sala consiliare del comune lombardo i rappresentanti del mondo associazionistico e cooperativo interessati al verde e alla cura del verde urbano di cui Cervia è portatrice. L'incontro, arricchito da un aperitivo con prodotti tipici romagnoli e del sale dolce di Cervia, è stata anche occasione di rinnovare e proporre nuovi scambi culturali tra le due città. In particolare, la città di Treviglio ha confermato la propria adesione alla manifestazione Cervia Città Giardino 2019, proponendo un allestimento che avrà come tema “l’ecologia” e che verrà realizzato in collaborazione con Legambiente, con la Cooperativa Sociale Insieme e tre artisti locali trevigliani.

“Ringrazio il sindaco Juri Imeri per la calorosa accoglienza e la conferma della partecipazione a Cervia Città Giardino 2019. L'incontro con Treviglio - dichiara la Delegata Bianca Maria Manzi – unisce tutte le anime di Cervia Città Giardino, come voleva il nostro Delegato al Verde, Riccardo Todoli ed è un confronto tra la domanda di verde e l'offerta del territorio cervese, utile a differenziare il turismo balneare come vogliono le linee strategiche di Destinazione Romagna".