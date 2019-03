Il vento danneggia la copertura della Basilica di Santa Maria in Porto: intervengono i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti sabato mattina per controllare e sistemare la copertura della Basilica di Santa Maria in Porto a Ravenna, in via di Roma, danneggiata dalla sfuriata ventosa di inizio settimana e che, con raffiche superiori ai 100 km/h, ha creato parecchi danni nel ravennate e in generale in tutta la Romagna. Ecco le foto dell'intervento di questa mattina, di Massimo Argnani